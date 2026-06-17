Uruguay y Argentina firman acuerdo para cooperar en radioastronomía

El acuerdo prevé la promoción de "iniciativas de interés común" entre ambas instituciones "orientadas al desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, especialmente en áreas vinculadas a instrumentación radioastronómica, procesamiento de señales, electrónica, telecomunicaciones y software científico", según un comunicado difundido este miércoles por la cartera.

Según el documento, este acuerdo se enmarca en acciones impulsadas por la cartera para el desarrollo de un polo de tecnologías espaciales, así como "representa un nuevo paso en la consolidación de vínculos estratégicos con instituciones de referencia regional en materia de ciencia, tecnología e innovación".

En ese sentido, el ministerio define a la ciencia, la tecnología y la innovación "como herramientas fundamentales para el desarrollo productivo y el posicionamiento de Uruguay en sectores de alto valor agregado, como las tecnologías espaciales".

"La cooperación permitirá fortalecer capacidades nacionales en áreas estratégicas vinculadas al sector espacial, al favorecer la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo de nuevas oportunidades de innovación tecnológica", destaca el comunicado.