Von der Leyen llama al G7 a ampliar alianzas y fortalecer la industria doméstica

La última jornada de la reunión del grupo de los siete se centrará en "dos desafíos estrechamente relacionados", los desequilibrios estructurales en la economía global, "que incluyen sobrecapacidades persistentes en sectores estratégicos", y "las crisis que nos afectan a todos: la guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y las emergencias sanitarias", dijo Von der Leyen a través de redes sociales.

Estas crisis, según la política democristiana alemana, "amplifican las vulnerabilidades existentes", y situaciones como el bloqueo de Ormuz a raíz de la guerra en Oriente Medio "pueden agravar los desafíos económicos estructurales", añadió.

En este contexto, señaló que el G7 debe trabajar primero en una vertiente "externa", consistente en "tejer una red más estrecha de alianzas de confianza, ampliando los vínculos comerciales preferenciales y diversificando nuestras fuentes de materias primas críticas".

Además, señaló que los siete países que componen este foro (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), a los que se suma la UE como miembro "no enumerado", deben "empezar en casa", fortaleciendo la resiliencia de sus industrias manufacturera, de tecnología, energía y defensa.

"Esto significa crear las condiciones adecuadas para que la industria prospere. Y garantizar que dispongamos de las herramientas adecuadas para proteger nuestro mercado cuando sea necesario", dijo Von der Leyen, quien añadió que esa tarea continuará en la cumbre de líderes de la UE que se celebra jueves y viernes en Bruselas.