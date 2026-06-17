Wall Street abre verde a la espera de que EE.UU. e Irán firmen el acuerdo de paz

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en los 52.086 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,07 %, hasta 7.516 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,21 %, hasta 26.432 enteros.

La Bolsa de Nueva York amaneció con ligeras subidas en sus principales índices, motivadas por las buenas expectativas de los inversores por la firma del tratado de paz en Suiza por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, e Irán.

Trump advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra "no es definitivo" y que si Teherán "no se comporta", volverán a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

"Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿de acuerdo? Porque no se han comportado durante 47 años", dijo Trump en una reunión con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi, en un encuentro al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Mientras, los inversores están a la espera de que la Reserva Federal (Fed) publique su última decisión de política monetaria, la primera bajo el mandato del nuevo presidente, Kevin Warsh.

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El mercado también tiene el foco puesto en la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, que el pasado viernes comenzó a cotizar en el índice Nasdaq.

En los primeros compases de la jornada, las acciones de SpaceX bajaban un 0,79 % y cada título se vendía a 200,21 dólares por acción. La empresa ha ganado un 33,74 % desde su salida a bolsa.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas subía a las 09:00 hora local (13:00 GMT) un 0,74 %, hasta 76,61 dólares el barril.