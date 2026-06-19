Araqchí califica de “amenaza para la humanidad” a Israel tras amenazas contra el Líbano

“La secta genocida de la muerte con sede en Tel Aviv es una amenaza para toda la humanidad. Amenaza a todos los seres humanos. Su único interés es la guerra permanente”, dijo Araqchí en un mensaje en X en el compartió una imagen de una publicación de Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí.

“Esto no es una diatriba de un loco genocida cualquiera. Es una publicación pública del ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí”, dijo el jefe de la diplomacia iraní acerca del mensaje del israelí.

En su publicación en X Gvir escribió: "Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo Líbano debe arder! Con todo el respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro a todo el mundo que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no están a la deriva”.

El Ejército israelí lanzó este viernes nuevos ataques en varios puntos del Líbano que causaron al menos 18 muertos.

Esos ataques que se están produciendo a pesar del memorando de entendimiento firmado entre el presidente iraní, Masud Pezeshkian, su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuyo primer punto incluye el fin de las hostilidades en Líbano,

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Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrilar el acuerdo con EE.UU. en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.