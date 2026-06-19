Cepeda dice que Colombia vive "severa crisis espiritual" por la desigualdad y violencia

"Esta postración hace parte también de una severa crisis espiritual de nuestra nación y de nuestra sociedad", afirmó Cepeda a dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante representantes de distintas comunidades cristianas de fe, a quienes pidió contribuir a la construcción de una cultura basada en la dignidad humana, la solidaridad y el respeto por la naturaleza.

El aspirante presidencial sostuvo que la sociedad colombiana necesita recuperar valores que permitan enfrentar el individualismo, el consumismo y la indiferencia frente al sufrimiento ajeno, en un país en el que el 79 % de los 50 millones de ciudadanos se consideran católicos y un 10 % profesan otras ramas del cristianismo.

"Cuando una comunidad se centra en el tener y no en el ser comienza su desgracia moral", manifestó el candidato, quien consideró que las espiritualidades religiosas están llamadas a desempeñar un papel fundamental en lo que definió como una "revolución ética de la conciencia".

Cepeda destacó además el papel que han desempeñado las comunidades religiosas en el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado, la protección de personas perseguidas y la búsqueda de la reconciliación en distintos territorios del país.

Durante su intervención también rechazó mensajes difundidos durante la campaña electoral que, según dijo, buscan presentarlo como un enemigo de las iglesias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Han circulado videos manipulados con inteligencia artificial que me acusan con falsedad y distorsionan mi voz y mi imagen para querer presentarme como un enemigo de las iglesias", aseguró.

En ese sentido, desmintió "categóricamente" esas afirmaciones y garantizó que, de llegar a la Presidencia, promoverá la libertad religiosa.

"En mi plan de gobierno no existe ni existirá jamás el proyecto de cerrar una sola iglesia ni de perseguir alguna confesión religiosa", expresó.

Las declaraciones se producen a dos días de la segunda vuelta presidencial y en momentos en que el voto de los creyentes se ha convertido en uno de los frentes de disputa entre las campañas de Cepeda y del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella.

De la Espriella cerró su campaña presidencial el pasado domingo el la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), donde también alegó a la moralidad y dijo que la campaña "es una batalla moral, una guerra espiritual, por el alma misma de la patria".