Codelco descarta vender participación en mineras del norte de Chile pero evaluará activos

A través de un comunicado, la compañía se refirió a publicaciones de medios nacionales en las que se aseguraba que el actual presidente del directorio de la cuprífera, Bernardo Fontaine, estudia la posibilidad de vender el 49 % y el 10 % que mantiene la estatal en las respectivas empresas privadas.

"Dicha información no se ajusta a la realidad, pues ni el directorio ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dichas participaciones", señaló la empresa.

El foco del directorio y de la administración, señaló la cuprífera, "hoy está puesto en cuatro pilares estratégicos: seguridad, maximizar los excedentes para el Fisco, ordenar la casa con mano firme y transparencia y fortalecer la sostenibilidad".

Durante los próximo meses, subrayó la entidad, Codelco definirá su plan estratégico, diseño donde se evaluarán "de manera integral, distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro, incluyendo su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos y eventual venta de activos, alternativas de financiamiento y otras materias relevantes".

Ubicada 76 kilómetros al noroeste de la ciudad de Calama, en la norteña región de Antofagasta, Minera El Abra es una faena a rajo abierto cuya principal actividad es la producción de cátodos de cobre, controlada por Freeport-McMoRan (51 %) y Codelco (49 %).

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Por su parte, Quebrada Blanca es una faena de cobre que se ubica en la región de Tarapacá, 240 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique en la zona norte de país, donde Teck tiene una participación indirecta del 60 %, mientras que Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation tienen conjuntamente una participación indirecta del 30 %, en tanto Codelco un 10 %.

A fines de mayo, la estatal informó que en el primer trimestre de 2026 su producción propia bajó un 8,1 % respecto del mismo periodo de 2025, disminución compensada por mayores precios del cobre que le permitieron mejorar sus utilidades e incrementar su aporte al erario fiscal.

En 2025, Codelco alcanzó una producción propia de 1,3 millones toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0,4 % respecto al 2024- y una producción total de 1,4 millones toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

A la fecha, la cuprífera chilena está bajo una investigación de la Fiscalía tras la denuncia de eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción, que fue analizada en una auditoría interna.

El abultamiento, equivalente al 2 % de la producción, provocó el despido de un gerente y otros seis ejecutivos, y se inició un proceso para la devolución de los incentivos y bonos de productividad.