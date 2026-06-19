Detienen a cinco ecuatorianos con 137 kilos de cocaína en un puerto del oeste de México

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal explicó que agentes de la Semar inspeccionaron un buque mercante ante la sospecha de que hubiera mercancía ilícita en su interior.

"Durante la revisión, con apoyo de un binomio canino especializado en detección de narcóticos, se identificaron irregularidades en una carga comercial, donde se encontraban ocultos cinco bultos que contenían 139 ladrillos con un peso aproximado de 137 kilogramos de presunta cocaína", afirmó la dependencia gubernamental.

Así mismo, fueron arrestados cinco individuos de nacionalidad ecuatoriana como presuntos responsables del cargamento ilícito, quienes fueron puestos a disposición de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) a la espera de que concluya la investigación, dice el mensaje.

Según las autoridades, la mercancía incautada supone una afectación económica de más de 1,6 millones de dólares, lo que "debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos" al evitar que 274.000 dosis de estupefacientes "lleguen a la sociedad".

De acuerdo con el comunicado, en el operativo también participaron funcionarios de Aduanas y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal.

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"Este resultado refleja la efectividad de la coordinación interinstitucional entre las autoridades marítimas y aduaneras para fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre", concluyó el Gabinete de Seguridad.

Desde la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha intensificado la vigilancia en los principales puertos del país como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, en medio de la presión y las tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad.