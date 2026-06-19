Dos colombianos entre cuatro detenidos en un semisumergible interceptado por Ecuador

La operación se registró a 140 millas náuticas (259 kilómetros) de la costa continental y tras el registro los militares incautaron el semisumergible que, de acuerdo a la cartera de Estado, también era utilizado para la tenencia ilegal de combustible.

El ministerio catalogó esta incautación como "una nueva acción contra las economías criminales transnacionales" y aseguró que las personas detenidas ya estaban siendo trasladadas al territorio nacional.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Las fuerzas de seguridad también han intensificado las operaciones en el mar, donde han incautado varias toneladas de cocaína en lanchas rápidas y otras embarcaciones en coordinación con países como Estados Unidos.

Hasta finales de mayo, en el país se decomisaron más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior.