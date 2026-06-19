El Ejército de Nicaragua incauta 475 paquetes de cocaína cerca de frontera con Costa Rica

La droga fue incautada sobre la ribera del río Frío, municipio de San Carlos, departamento (provincia) de Río San Juan, frontera con Costa Rica, en donde los sospechosos que viajaban en una lancha, tras detectar la presencia de las tropas del Ejército, se dieron a la fuga, dejando la droga abandonada, de acuerdo con el informe militar.

Los 475 paquetes rectangulares que contenían cocaína iban ocultos en 19 sacos a bordo de la embarcación.

El operativo estuvo a cargo del Destacamento Militar Sur de las Fuerzas Armadas nicaragüenses que realizaba un servicio operativo en la zona, precisó.

Las autoridades, que no informaron del peso de la cocaína incautada en este operativo, aseguraron que la droga y el vehículo fueron entregados a la autoridad competente para la judicialización del caso.

Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia que denominan 'Muro de Contención', que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales, para la cual mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.