El Gobierno de Portugal retomará la reforma laboral "en el tiempo y forma convenientes"

"Lo que puedo responder al respecto es que nuestras convicciones y nuestras propuestas para Portugal siguen intactas; sabemos cómo interpretar la situación política para volver a plantear este tema en el momento y de la forma que resulten convenientes, ese será un análisis que haré en el futuro", dijo Montenegro al responder las preguntas de periodistas en una rueda de prensa en Bruselas, a su salida del Consejo Europeo.

El voto en contra de la formación ultraderechista Chega, que estuvo negociando hasta última hora con el Gobierno, desencadenó el rechazo del Parlamento de Portugal este viernes a la propuesta de reforma de la ley laboral impulsada por el Ejecutivo, fuertemente contestada también por los sindicatos, que organizaron en su contra dos huelgas generales en el último medio año en el país.

Montenegro insistió en que el Ejecutivo "no va a renunciar a dotar a Portugal de las condiciones necesarias para que el país sea más competitivo y más productivo y, de este modo, se puedan generar más oportunidades de empleo y pagar mejores salarios", que era el objetivo principal, según afirmó, de la propuesta rechazada.

El primer ministro luso lamentó que "tanto en la izquierda como en la derecha esta visión estratégica y de futuro no haya tenido acogida y que, por el contrario, los dos extremos del espectro político portugués se hayan unido utilizando prácticamente los mismos argumentos".

Según Montenegro, se había logrado un acuerdo con Chega en "la gran mayoría de los asuntos", pero que los ultraderechistas impusieron una condición, la de alterar la edad de jubilación para un segmento concreto de trabajadores, con las que el Ejecutivo no podía transigir.

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En este sentido, aprovechó para lamentar que todos los partidos antepusieron sus intereses personales y políticos "al interés nacional y global".

La iniciativa legislativa fue rechazada en el Parlamento con los votos en contra de Chega, el Partido Socialista (PS), el ecologista Livre, el Partido Comunista de Portugal (PCP), el Bloco de Esquerda (BE), los animalistas del PAN y el regionalista JPP.

Votaron a favor los oficialistas Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y los democristianos del CDS-PP, e Iniciativa Liberal (IL).