El nuevo primer ministro de Cabo Verde y los miembros de su Gobierno juran el cargo

Carvalho tomó posesión del cargo en una solemne ceremonia en los jardines del Palacio Presidencial en Praia, la capital de este país insular de África occidental, considerado uno de los bastiones democráticos más estables y transparentes de la región.

El acto contó con la presencia del presidente caboverdiano, José María Neves.

También fueron investidos los miembros del nuevo Gobierno que, según un comunicado difundido en la red social Facebook por Neves, está formado por quince ministros (incluido el jefe del Ejecutivo) y tres secretarios de Estado.

Tras cosechar el 48,04 % de los votos en las elecciones, el PAICV se hizo con 37 de los 72 escaños que componen la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), según los resultados definitivos difundidos por la Comisión Electoral Nacional (CNE) caboverdiana.

El segundo partido más votado fue el gobernante partido liberal Movimiento por la Democracia (MPD), que logró el 44,75 % de los votos y 33 diputados, seguido de la Unión Caboverdiana Independiente y Democrática (UCID), que cosechó un 5,2 % de los sufragios y dos escaños.

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Tras la victoria del PAICV, el primer ministro del país desde 2016 y presidente del MPD, Ulisses Correia e Silva, de 63 años, presentó su dimisión como líder del partido por los malos resultados.

Los comicios se vieron marcados por una alta abstención, del 53,5 %, entre los poco más de 416.000 electores inscritos -de una población de algo más de medio millón de habitantes-, quienes estaban llamados a las urnas en 1.342 mesas de voto.

Cabo Verde, que es una república semipresidencialista, utiliza un sistema parlamentario en el que los votantes eligen a los miembros de la Asamblea Nacional mediante un sistema de representación proporcional por listas de partidos.

El PAICV gobernó Cabo Verde desde su independencia de Portugal en 1975 hasta 1991, cuando en las primeras elecciones multipartitas fue derrotado por el MPD, que ostentó el poder durante dos legislaturas hasta 2001.

Ese año, el PAICV volvió a ocupar el Gobierno otros quince años hasta 2016, en cuyas elecciones recuperó el poder el MPD, dando inicio al primer mandato de Correia e Silva.