El PIB de Nicaragua creció un 6,1 % en el primer trimestre de 2026

Con ese resultado, el crecimiento acumulado anual a marzo de 2026 se ubicó en 5,8 %, mayor al 2,9 % de un año antes, de acuerdo con la estimación preliminar del banco emisor del Estado.

"La actividad económica mantuvo el ritmo de crecimiento de los trimestres previos, al registrar el PIB trimestral un crecimiento interanual de 6,1 % (5,9 % en el trimestre anterior)", destacó la entidad monetaria.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

La entidad monetaria explicó que la evolución interanual del PIB en el primer trimestre de 2026 fue resultado del crecimiento en las actividades de explotación de minas y canteras (24 %), construcción (16,7 %), comercio (15,8 %), hoteles y restaurantes (9,8 %), pecuario (6,8 %), intermediación financiera y servicios conexos (5,2 %), agua (5,2 %) y otros servicios (7,8 %), entre otras actividades económicas.

Por su parte, se registró disminución en pesca y acuicultura (-10 %), electricidad (-3,9 %), administración pública y defensa (-3 %) y agricultura (-2,4%), entre otras.

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Por el enfoque del gasto, el crecimiento del PIB trimestral estuvo determinado por impulsos conjuntos de la demanda interna y la demanda interna neta, indicó la entidad bancaria.

El aporte de la demanda interna estuvo asociada al crecimiento del consumo (3,6 %) y de la inversión fija (10,9 %); y en la demanda externa neta fue resultado del crecimiento de las exportaciones (12,9 %), superior al aumento de las importaciones (5,8 %), de acuerdo con la información.

Finalmente, a precios corrientes, el PIB trimestral en la serie original reflejó un crecimiento interanual de 17 % y de 14,8 % en promedio anual, añadió.

El PIB de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,6 % en 2022; y el 10,5 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,83 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales.