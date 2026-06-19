Famoso concurso de España estrena prueba final tras la prohibición judicial de la anterior

La nueva prueba es la adaptación de un formato de la televisión suiza, en la que los concursantes tienen que divinar palabras a partir de una definición y de las que se conoce el número exacto de letras.

El objetivo de 'AlaZ', en la que se pueden pedir pistas a cambio de tiempo, sigue siendo poner a prueba los conocimientos y la rapidez mental de los participantes

La transformación más visible afecta a la imagen de la prueba porque desaparece el tradicional círculo de letras de la anterior. En 'AlaZ' se juega a partir de una línea de letras, una nueva imagen con nuevos grafismos, cabecera y música.

También cambia la puesta en escena porque los concursantes ya no compiten desde atriles colocados uno al lado de otro, sino desde cabinas individuales.

La sentencia considera que la prueba final del rosco constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa neerlandesa MC&F, y rechaza íntegramente los recursos presentados por Atresmedia y la productora británica ITV Studios.

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'El Rosco' era la prueba más distintiva de 'Pasapalabra', donde los dos concursantes tenían que adivinar, mediante su definición, palabras que empezaban por cada una de las letras del abecedario o que la contenían, y que se colocaban en un círculo que le daba nombre.

El concurso podía llegar a repartir millones de euros acumulados al que conseguía acertar todas las palabras de 'El Rosco'. Una argentina criada en España, Rosa Rodríguez, consiguió 2.716.000 de euros (más de tres millones de dólares) en febrero pasado.