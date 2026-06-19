Jamaica obtendrá 2,1 millones de dólares de financiación ante el cambio climático

La aportación económica al proyecto 'Catalizando la acción climática mediante el fortalecimiento de la capacidad de Jamaica para la acción climática nacional y su plataforma de inversión' fue presentado por el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (CCCCC, en inglés) y publicado en su página web.

La subvención propone ayudar al país a acceder a financiación climática internacional y a desarrollar una cartera de proyectos necesarios para proteger a su población, su economía y su medioambiente, explica el CCCCC en la nota.

La propuesta del proyecto se elaboró en el marco del Programa de Capacidad y Resiliencia para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo para el Caribe, financiado por el Reino Unido, cuyo objetivo es aumentar el acceso de los Estados miembros del Caribe a la financiación climática y acelerar la acción resiliente al clima en toda la región.

La aprobación de este proyecto llega en un momento oportuno, ya que Jamaica continúa recuperándose del paso del huracán Melissa en 2025, el ciclón más poderoso que ha tocado tierra en la isla.

Las pérdidas y los daños causados por el huracán, equivalentes al 56,7 % del Producto Interno Bruto de Jamaica en 2024, ponen de manifiesto la urgencia de contar con financiación climática accesible y a gran escala para Jamaica.

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Gracias a esta subvención, Jamaica modernizará sus sistemas de intercambio de datos y conocimientos e implementará un programa integral de capacitación para fortalecer la capacidad nacional de diseñar y financiar proyectos climáticos.