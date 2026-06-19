La Bolsa española pierde el 0,29 en una jornada de cotización volátil

El principal índice nacional, el IBEX 35, restó 56,7 puntos para cerrar en 19.347,4. Las ganancias acumuladas en lo que va de año alcanzan el 11,78 %.
Entre los grandes valores, solo la petrolera Repsol terminó con ganancias (1,32 %).
Las pérdidas correspondieron al gigante textil Inditex (-1,35 %), el grupo financiero BBVA (-0,7 %), Banco Santander (-0,69 %), Telefónica (-0,43 %) y la eléctrica Iberdrola (-0,05 %).
El crudo referente en el mercado europeo, el brent, se encarecía un 0,51 %, con el barril a 80,26 dólares.