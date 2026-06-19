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19 de junio de 2026 a la - 14:05

La Bolsa española pierde el 0,29 en una jornada de cotización volátil

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Madrid, 19 jun (EFE).- La Bolsa española bajó este viernes un 0,29 % en una sesión volátil, pese a que Israel y la milicia chií libanesa han acordado un alto el fuego, según medios israelíes y norteamericanos, que consolidaría el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

Por EFE

El principal índice nacional, el IBEX 35, restó 56,7 puntos para cerrar en 19.347,4. Las ganancias acumuladas en lo que va de año alcanzan el 11,78 %.

Entre los grandes valores, solo la petrolera Repsol terminó con ganancias (1,32 %).

Las pérdidas correspondieron al gigante textil Inditex (-1,35 %), el grupo financiero BBVA (-0,7 %), Banco Santander (-0,69 %), Telefónica (-0,43 %) y la eléctrica Iberdrola (-0,05 %).

El crudo referente en el mercado europeo, el brent, se encarecía un 0,51 %, con el barril a 80,26 dólares.