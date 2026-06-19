La celebración del Año Nuevo Andino 5534 será reducida por los bloqueos de vías en Bolivia

La festividad, que también se conoce como la fiesta del retorno del sol, 'Willkakuti' en aimara o 'Inti Raymi' en quechua, se realizará solamente con las autoridades originarias y' amautas' o sabios andinos del lugar, sin la presencia de visitantes externos, confirmó a distintos medios este viernes el alcalde de Tiahuanaco, Felipe Chura.

Chura expresó su preocupación por los bloqueos de carreteras que afectan sobre todo a la zona andina del departamento de La Paz y que impedirán la llegada de turistas a Tiahuanaco para la celebración, con una pérdida millonaria para ese municipio. Tampoco asistirá ninguna autoridad nacional.

"Solamente se mueven en este evento por lo menos 10 millones de bolivianos (1,4 millones de dólares) en transporte, comercio, hotelería, visita. Todo este evento prácticamente se viene al tacho", lamentó el alcalde en declaraciones al canal privado Unitel.

Situado a unos 76 kilómetros de la ciudad de La Paz, Tiahuanaco, que es Patrimonio de la Humanidad desde 2000, ha sido en las últimas décadas el centro de las celebraciones del Año Nuevo Andino.

El sitio fue la capital del antiguo imperio prehispánico del mismo nombre y en la actualidad quedan allí imponentes monumentos líticos como el templo de Kalasasaya, el Templete Semisubterráneo, esculturas de sus jerarcas, la Puerta del Sol y restos de palacios militares y civiles.

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Centenares de personas, sobre todo indígenas y turistas, suelen viajar a Tiahuanaco en la víspera del 21 de junio para recibir ese día los primeros rayos del sol con las palmas en alto.

La celebración del 'Willkakuti', que también supone el cambio del ciclo agrícola para la siembra en el campo, coincide con el solsticio de invierno austral, cuando en el hemisferio sur tienen lugar el día más corto y la noche más larga.

El nombre de la fiesta ha evolucionado con criterios de inclusión, ya que comenzó a celebrarse hace pocas décadas en Tiahuanaco como Año Nuevo Aimara, luego se llamó Año Nuevo Aimara-Quechua y después Año Nuevo Andino.

En 2009, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) bautizó la celebración como Año Nuevo Andino Amazónico y decretó que cada 21 de junio sea festivo nacional, y en 2017 el nombre incluyó a la zona del Chaco.

Este año, el festivo se recorrerá al lunes, si bien el mismo domingo están previstos algunos actos locales en otras ciudades, como La Paz y El Alto.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos de vías para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Aunque los puntos de bloqueo disminuyeron respecto a las semanas anteriores, persisten sobre todo en la zona andina de La Paz.