La feminista Morena Herrera dedica premio a la abogada Ruth López, detenida en El Salvador

"Este premio es de todas. Es un reconocimiento colectivo a la lucha que hacemos juntas cada día", dijo Herrera en una declaración compartida este viernes por una portavoz de la organización La Movimienta, una iniciativa regional por el derecho al aborto y las maternidades elegidas.

El Premio Internacional Defensoras 2026 le fue entregado el miércoles a la feminista en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, según informó La Movimienta.

El reconocimiento es otorgado por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, en la quinta edición de entrega del premio y busca destacar a personas y proyectos que han realizado aportes significativos a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Herrera, en su declaración, recordó que "ahora mismo hay una defensora de derechos humanos, una mujer valiente que investigó y denunció hechos de corrupción que no merece estar presa, que debe estar en libertad: es Ruth López".

Pidió apoyo para que "Ruth recupere su libertad y ofrecemos este premio en favor de su libertad".

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La abogada Ruth López fue detenida el 18 de mayo pasado bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén, pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

Recientemente, la familia de López denunció, en una entrevista concedida a EFE, que la defensora de derechos humanos se encuentra "secuestrada" por el Estado salvadoreño y "continúa en total incomunicación" en un proceso penal "sin garantías de debido proceso".

El caso de la abogada se encuentra bajo reserva total, por decisión del tribunal del caso y a petición de la Fiscalía General, por lo que no se conocen detalles del mismo, y ella se encuentra a la espera de la segunda audiencia del proceso penal en su contra que, de acuerdo con sus familiares, debe realizarse en este mes.