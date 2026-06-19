Las provincias argentinas de La Rioja y San Juan reactivan una antigua disputa limítrofe

"Nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley", aseveró este viernes el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Por impulso del Gobierno de La Rioja, el legislativo de esta provincia aprobó este jueves una ley que habilita a llevar adelante un reclamo territorial.

La Rioja y San Juan son dos importantes provincias ubicadas en la cordillera de los Andes.

Ambas limitan al oeste con Chile y destacan por sus actividades productivas como la vitivinicultura, la olivicultura, la minería y el turismo.

Los límites entre los dos territorios fueron fijados por una ley dictada en 1968 por el gobierno de facto en Argentina del militar Juan Carlos Onganía (1966-1970).

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Esa norma determinó, entre otras cosas, que el Valle de la Luna, un atractivo turístico muy conocido por sus extrañas formaciones rocosas y su valor paleontológico, quedara bajo jurisdicción de San Juan, que actualmente protege ese sitio dentro del Parque Provincial Ischigualasto.

La ley también estableció que quedara en San Juan el cerro El Potro, un sitio que ahora forma parte del enorme y multimillonario proyecto de cobre Vicuña, cuya actividad minera fue blanco en abril pasado de reclamos del Gobierno de La Rioja.

Según informó el parlamento riojano en un comunicado, la ley aprobada el jueves "busca reafirmar los derechos de La Rioja sobre los territorios históricamente comprendidos dentro de su jurisdicción y fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para defender la soberanía provincial en el conflicto limítrofe con San Juan".

Entre sus fundamentos, la norma alega que la ley dictada en 1968 modificó de manera "unilateral" los límites provinciales sin la intervención del Congreso nacional, "generando un perjuicio territorial para La Rioja".

Al rechazar esta ley, el gobernador de San Juan convocó a las diversas fuerzas políticas locales a "defender" el territorio provincial.

"No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto", afirmó Orrego.