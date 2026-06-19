Los termómetros superan los 36 grados en Francia y lo peor llegará la semana próxima

La máxima en París llegó esta tarde a 36,7 grados y también se superó el umbral de los 36 grados en otras ciudades como Saint Dizier, en el noreste.

Las máximas más elevadas se registraron en la región de la capital, en el interior de la Provenza (el termómetro subió en algunos lugares hasta más de 35 grados), en el valle del Loira, en el valle del Ródano (34,3 grados en Lyon) o en el suroeste (34,4 grados en Burdeos y 34,7 en Dax).

Esas temperaturas contrastan con las máximas que se registraron en algunas ciudades de la costa Atlántica, en particular en Bretaña y Normandía: 21,8 en Brest o 19,8 en Cherburgo.

Météo France prevé que este sábado las temperaturas más altas en Francia se darán en el cuadrante noreste y en el interior de la Provenza, donde los termómetros se situarán entre 36 y 38 grados. De forma general, en el resto del interior del país la horquilla será de 33 a 36 grados.

Las cosas irán a peor ya el domingo, con más de 36 grados en todo el interior de Francia y de 38 a 40 grados en una amplia franja del suroeste al noreste. Las mínimas allí no bajarán de 20 grados y podrían quedarse por encima de los 25 en algunos puntos localizados, como la zona de Burdeos o el área metropolitana de París.

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El lunes los servicios meteorológicos estiman que se superarán los 40 grados en varias grandes ciudades como Burdeos (43), Limoges (41) o Rennes (41), y se quedarán en torno a ese umbral en otras como Toulouse (40), Lyon (40) o París (39).

Météo France ha activado la alerta naranja en 60 del centenar de departamentos del país para el sábado y ha advertido de que probablemente habrá que declarar la alerta roja en algunos de ellos el domingo.

Ante esa situación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha decidido poner en marcha desde el sábado un centro interministerial de crisis por la canícula.

En París, el alcalde, Emmanuel Grégoire, indicó que todos los parques y jardines van a permanecer abiertos las 24 horas del día durante este episodio de calor, que se extenderán los horarios de las piscinas hasta las 8 de la tarde y también se ampliarán los horarios de baño en el canal de Saint Martin.

Grégoire indicó que el Ayuntamiento ha encargado 1.200 aparatos de climatización para las escuelas de la ciudad, que deberían estar disponibles durante la semana próxima, y que a partir del lunes se repartirán 150 en escuelas de preescolar particularmente calurosas.

Según Météo France, esta ola de calor podría tener una duración y una intensidad idéntica a la histórica de agosto de 2003.