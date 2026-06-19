México y EE.UU. dialogan sobre agenda migratoria y destacan avances contra tráfico y trata

A la reunión también asistió, del lado mexicano, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón, y representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) además de la Fiscalía General de la República (FGR), y, por EE.UU., representantes de la embajada.

Según un comunicado de la Cancillería, la reunión fue para "dialogar sobre temas de la agenda bilateral en materia migratoria".

Durante la reunión, apuntó el texto, "se destacaron los avances alcanzados por el Gobierno de México para atender el proceso migratorio".

Así como la colaboración binacional "permanente", basada en el respeto a los principios que sustentan la relación entre ambos países, "la cual ha permitido reducir la migración irregular y combatir las redes de tráfico y trata de personas".

En sus redes sociales, la secretaria de Gobernación afirmó que "hay coordinación entre los gobiernos de México y EE.UU. para trabajar en temas de la agenda bilateral" y aseguró que la reunión sirvió "para seguir avanzando con diálogo, cooperación y respeto en materia migratoria".

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México ha pasado de ser un país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca.

Como consecuencia, el objetivo de muchos migrantes ahora es tener un estatus legal para poder trabajar y establecerse en el país.