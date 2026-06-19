Municipalidad limeña restringe tráfico en centro histórico por marcha de candidato Sánchez

Un comunicado del alcalde derechista Renzo Reggiardo precisó que la restricción vehicular temporal se ordenó debido a las movilizaciones anunciadas por el partido político Juntos por el Perú.

Reggiardo recordó que, desde 2023, el centro histórico de Lima es una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la Unesco.

Sin embargo, dicha disposición no fue aplicada en las movilizaciones convocadas por el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, al que también pertenece Reggiardo, cuando este protestaba contra un supuesto fraude electoral cometido contra él en la primera vuelta de las elecciones.

La Municipalidad limeña explicó que la medida -que busca preservar, garantizar el orden público y proteger el centro histórico de Lima- será ejecutada por la Policía Nacional del Perú, a cargo de las acciones operativas y de control, así como de la ejecución de los cierres de acceso y el control del tránsito durante las movilizaciones.

En ese sentido, la alcaldía de la capital peruana aclaró que se ve "obligada" a adoptar estas medidas para proteger el centro histórico por "mensajes altisonantes de cierto sector político que contribuye a exacerbar la paz de la cuidad".

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El comunicado exhorta a los ciudadanos a contribuir con la preservación del orden público, pero advirtió que "si los partidos políticos, a través de sus dirigentes, insisten en violar el marco jurídico, se aplicará todo el peso de la ley" en salvaguarda de los vecinos.

En la víspera, Sánchez anunció que se sumaba a la marcha convocada para este viernes en un distrito cercano al centro histórico para defender el "voto popular" y exigir transparencia y "cero controversias" en los resultados de la segunda vuelta electoral, que ya anticipan el triunfo de Fujimori por un estrecho margen de votos.

Por su parte, el candidato a vicepresidente del fujimorismo, Luis Galarreta, expresó su temor de que esa convocatoria a la marcha sea un indicio de no reconocer el triunfo electoral de su líder política.

Con el cómputo de votos al 99,5 %, la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 50,12 % de la votación, que se traduce en 9.172.509 votos, frente a Sánchez que tiene el 49,88 %, con 9.128.408 apoyos.

Sólo resta incluir en el cómputo final los votos de las actas de sufragio que han sido impugnados por el partido de Sánchez, en su mayoría, y que deben resolverse en audiencias públicas programadas para las próximas horas.