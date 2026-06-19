Refugios en México activan red con EE.UU. y Canadá: "El Mundial finaliza, la violencia no"

Detrás de los estadios y las zonas de aficionados, una red de refugios de los tres países norteamericanos mantiene mecanismos para atender a mujeres que enfrenten violencia durante el torneo, incluido el traslado seguro y gratuito a sus países de origen.

"El Mundial finaliza, pero la violencia no", dijo a EFE Wendy Figueroa Morales, directora general la Red Nacional de Refugios (RNR).

Figueroa explicó que la iniciativa surgió "ante la debilidad" que observaron en los tres países para abordar el tema, en contraste con la atención que se ha dado a aspectos como el turismo y los beneficios económicos del torneo.

"Pero invisibilizando realmente que la violencia contra las mujeres está presente antes, durante y después del Mundial", insistió.

Señaló que algunas mujeres podrían enfrentar situaciones de explotación, desaparición o quedar varadas lejos de casa, en un país con más de diez feminicidios diarios, según cifras oficiales y de ONG.

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En México, la estrategia federal contempla acciones de prevención, capacitación y atención inicial, desde campañas informativas hasta el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y canalización.

Fue presentada en marzo por la entonces secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, aunque su implementación coincide con cambios en la institución. Tras la renuncia de Hernández en abril, Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado, fue designada el lunes pasado como nueva titular, pero asumirá después del 31 de agosto.

Más allá de los cambios en la Secretaría, Figueroa consideró que, pese a que el Gobierno se define como "feminista", las mujeres siguen sin ocupar un lugar central en las políticas públicas que sobrevivan esos relevos institucionales.

A diferencia de Canadá y Estados Unidos, donde los refugios cuentan con esquemas permanentes de financiamiento, México opera con menos de 90 espacios cuyos recursos siguen sujetos a asignaciones periódicas, cuestionó.

Según datos de la alianza, Canadá mantiene una red de más de 600 refugios y, en Estados Unidos, una ley garantiza presupuesto específico para estos servicios con alrededor de 125 espacios.

Aunque la RNR reconoce la importancia de la prevención, Figueroa sostuvo que "no basta con promover campañas de respeto", especialmente ante fenómenos que organizaciones internacionales han asociado con aumentos de hasta el 30 % en llamadas de auxilio durante grandes eventos deportivos.

Mucho antes del arranque del Mundial, desde 2024, la RNR ya había documentado aumentos de entre el 15 y el 20 % en llamadas y mensajes de auxilio durante partidos de fútbol locales e internacionales.

María del Rosario Martínez Gutiérrez, representante legal del refugio Coalición Mujeres por Morelos, atribuyó esta tendencia a factores que pueden ser detonantes, como el consumo de alcohol o la intensidad que rodea algunos partidos, aunque insistió en que la responsabilidad solo recae en los agresores.

"A los refugios llegan mujeres que nos cuentan que los fines de semana, cuando se van a jugar las cascaritas los maridos o los hijos regresan más violentos, subrayó.

Por ello, psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales han comenzado a desplegarse en espacios públicos vinculados al Mundial para informar a mujeres sobre las rutas de apoyo disponibles.

"Cuando estás inmersa en la violencia no sabes que puedes pedir ayuda", destacó.