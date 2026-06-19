Ruto alerta contra el "caos" en las protestas convocadas el próximo día 25 en Kenia

"Somos un país que cree firmemente en el orden, somos una nación civilizada, somos una sociedad organizada. Creemos en el Estado de derecho", afirmó Ruto en una conferencia en Nairobi, según recogen medios locales.

"Es legítimo que cualquier ciudadano que tenga un problema presente una petición o se manifieste y debemos proteger su derecho a hacerlo", pero "lo único que no va a suceder es que se movilice a la gente para destruir bienes o para provocar el caos o el desorden", señaló.

"Los niños irán al colegio porque es su derecho hacerlo. Los trabajadores irán a trabajar porque así es como aumentamos la productividad de nuestra nación. Y los empresarios abrirán sus negocios porque así es como hacemos crecer nuestra economía. Y los agricultores también, y todo el mundo", añadió.

El próximo jueves, activistas, políticos de la oposición y familias de las víctimas de la violencia policial han llamado a marchar de manera pacífica hacia el Parlamento keniano.

El conocido activista y candidato presidencial para las elecciones de 2027 Boniface Mwangi se unió a la convocatoria este jueves, al invitar en la red social X "a todos los kenianos" a unirse a la movilización "o quedarse en casa, sin ir al colegio, sin ir al trabajo, para recordar a los chicos que han sido asesinados por el Estado en los últimos dos años".

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Mwangi compartió una carta firmada por los padres de Rex Masai, la primera víctima mortal de las marchas de 2024, dirigida al inspector general de la Policía, Douglas Kanja.

En la misiva, citan entre sus demandas que se investigue y arreste a los agentes responsables de "las muertes, la tortura, las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos", que se concedan indemnizaciones a los afectados o una disculpa pública del Gobierno.

Entre junio y agosto de 2024, miles de jóvenes se echaron a las calles en el país para protestar contra aumentos fiscales en unas manifestaciones que fueron duramente reprimidas y causaron 60 muertos, muchos durante la jornada del 25 de junio, cuando, tras varios días de marchas multitudinarias, cientos de personas asaltaron el Parlamento y las fuerzas de seguridad abrieron fuego.

En 2025, en esa misma fecha y días cercanos, miles de manifestantes salieron de nuevo a las calles para conmemorar el primer aniversario de esos hechos y sufrieron de nuevo una severa represión.

La Autoridad de Supervisión Policial Independiente (IPOA, en inglés) documentó las muertes de al menos 65 civiles en las protestas de los días 12, 17 y 25 de junio y el 7 de julio del año pasado.