Trump respalda la reelección de senador republicano que elogia su política sobre Irán

Trump destacó en Truth Social su relación política y personal con Graham, uno de los republicanos más fieles al mandatario, en un momento en que varios miembros del partido han cuestionado los costos de la guerra con Irán para los contribuyentes estadounidenses, ante el alza de los combustibles y la promesa de millonarios recursos para la nación iraní contemplada en un memorando de entendimiento firmado por ambos países.

Graham "está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024. Lindsey ha sido un gran amigo y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado (...). Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección", escribió hoy el presidente.

El respaldo llegó tras un mensaje de Graham en redes sociales en el que el político coincide con el mandatario en que la capacidad de Irán para "seguir siendo el mayor Estado patrocinador del terrorismo en el planeta ha quedado gravemente degradada".

Graham añadió que sostener lo contrario "es un insulto al Ejército estadounidense y es un pensamiento delirante porque la economía iraní está destrozada".

Minutos antes Trump había asegurado en las redes que "la guerra ha debilitado a Irán" y que la nación islámica estaba "acabada".

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"Ya no tiene fuerza aérea, ni marina, ni equipos antiaéreos, ni radares, ni prácticamente nada más, y aun así los demócratas dicen que Irán está mejor ahora que hace cuatro meses", agregó Trump.

El legislador republicano también pidió a Trump mantener abierta la vía diplomática con Teherán ante "las ambiciones nucleares de Irán" y dejar claro que Israel no tendrá que tolerar ser atacado por los iraníes.

Las elecciones legislativas de noviembre próximo renuevan toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que puede alterar el equilibrio de poder en Washington, actualmente controlado por los republicanos en ambas cámaras del Congreso, aunque con márgenes ajustados frente a los demócratas.