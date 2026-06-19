Turquía bloquea el acceso a decenas de cuentas en X de grupos homosexuales y feministas

Acorde a la citada organización, una de las asociaciones mas antiguas y prestigiosas de Turquía en la defensa de los derechos de los homosexuales, fundada en 1994, varias agrupaciones cívicas de este sector han recibido de la empresa X (antes Twitter) un correo electrónico informándoles del cierre de sus cuentas en esta red.

Al intentar acceder a ellas, la web informa de que "esta cuenta ha sido retenida en Turquía a consecuencia de una demanda legal", sin más detalles, mientras que siguen de libre acceso desde otros países o con VPN.

El comunicado de Kaos GL recuerda que desde el año pasado circulan rumores sobre una supuesta iniciativa legal para restringir o prohibir la homosexualidad (que es legal en Turquía desde hace más de siglo y medio), si bien aún no se ha llegado a plantear una propuesta formal en el Parlamento.

Sí se han impedido, señala el grupo, las actividades culturales en torno al tema homosexual habituales en el mes de junio, mientras que la tradicional marcha del Orgullo gay a finales del mes está prohibida desde 2015.

Pero el cierre de cuentas va mucho más allá del ámbito homosexual, ya que también están retenidas al menos media docena de cuentas feministas, algunas con más de cien mil seguidores.

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Entre estas cuentas ahora bloqueadas destacan la prestigiosa Plataforma de lucha contra los asesinatos machistas o la fundación Mor Çati, pionera y referencia en la acogida de mujeres víctimas de la violencia, miembro de la red europea WAVE.

También fue bloqueada brevemente la cuenta de IDH, la Asociación de Derechos Humanos más importante del país, fundada en 1986, aunque poco después volvió a ser accesible.