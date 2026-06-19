UA: La hoja de ruta electoral de Libia es un avance decisivo en la transición política

En un comunicado, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, elogió la "visión de Estado, el compromiso mutuo y la actitud constructiva demostrados" por la Jefatura de Estado, el Senado y el Parlamento de Libia.

"Su decisión conjunta de superar las divisiones institucionales pone de manifiesto su determinación común para dar prioridad a la seguridad nacional, la estabilidad financiera y la integridad territorial del Estado libio por encima de cualquier otra consideración", señaló.

Mahmoud observó "con gran satisfacción que el acuerdo aprovecha con éxito el impulso positivo generado a principios de este año mediante la adopción de un acuerdo para unificar el presupuesto nacional y la adopción formal de la Carta de Reconciliación Nacional facilitada por la Unión Africana".

La Jefatura de Estado, el Senado y el Parlamento de Libia acordaron este jueves celebrar elecciones legislativas -13 años después de las últimas- y presidenciales -que no se realizan desde 2011- antes del 17 de febrero de 2027, con el fin de unificar el país, dividido en dos administraciones desde 2014, y acabar con la crisis política, económica y social.

Se trata de un nuevo intento de organizar comicios, después de varios fallidos, el último en septiembre de 2021, que quedó suspendido debido a las disputas sobre las reglas que debían regir la votación, la forma en que habían sido elegidos los principales candidatos y los poderes de un eventual presidente y el Parlamento.

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La hoja de ruta contempla las elecciones presidenciales y parlamentarias como punto de partida para la unificación institucional, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la aprobación de reformas económicas y financieras "que garanticen la protección monetaria", según un comunicado difundido en Facebook.

El documento presentado está firmado por el presidente del Parlamento, Aguila Saleh; el jefe del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, y el líder el Alto Consejo de Estado, Mohamed Takala.