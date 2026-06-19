Una nueva cárcel en Ecuador incluirá zonas para que trabajen los presos, señala ministro

"No tenemos por qué costear, pagar, la vida de estos criminales en las cárceles. Ellos tienen que trabajar para generar lo que nos cuesta tenerlos en las cárceles y un poco más", dijo en la radio WQ al explicar que con ese trabajo también costearán los egresos económicos que representa al país mantener a los presos de la Cárcel del Encuentro.

Esa prisión, donde no hay áreas de trabajo y con capacidad para unos 800 reclusos, se construyó por iniciativa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inspirada en el modelo carcelario del jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, en el país centroamericano.

En esa cárcel están recluidos líderes criminales y también políticos como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el exvicepresidente correísta Jorge Glas, y desde anoche Ronald Javier Macías Villamar, considerado como uno de los cabecillas de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, y hermano de José Adolfo Macías Villamar (Fito), máximo líder de esa organización, extraditado el año pasado a EE.UU. poco después de ser recapturado en la zona costera de Ecuador.

Ronald Javier, conocido también como 'Javi' y quien llegó el jueves expulsado de Colombia, fue detenido el martes en Bogotá, en una operación coordinada entre la Policía ecuatoriana y colombiana, pues tenía activa una alerta roja de Interpol y es requerido por la Justicia de Ecuador.

Reimberg sostuvo este viernes que será "bastante rápido" el proceso de extradición de Javi a EE.UU. para ser procesado por presunto narcotráfico y otros delitos, los mismos cargos por los que su hermano Fito está a la espera de juicio en una corte de Nueva York.