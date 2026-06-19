Varios ministros piden a Starmer que dimita tras la victoria electoral de Burnham

La titular británica de Transportes, Heidi Alexander, sería la primera en habérselo expresado esta tarde en privado a Starmer, según recogen medios como la BBC, The Times, The Telegraph o el Financial Times.

La ministra le habría pedido a Starmer que establezca "un calendario" para su dimisión y afirmó que lo que le conviene al Partido Laborista y al Reino Unido en su conjunto es que se aparte del cargo.

Además de Alexander, también habrían hecho lo mismo el ministro de Energía, Ed Miliband, y la responsable de Interior, Shabana Mahmood, para sugerirle que facilite una "transición ordenada", asegura The Times.

En declaraciones a ese mismo diario, un ministro sin identificar indicó que "varios" de los miembros del gabinete están dispuestos a dimitir en cadena si Starmer no renuncia de manera voluntaria.

En apenas un mes, el primer ministro acumula siete dimisiones importantes en su Gobierno, las de Wes Streeting y John Healey al frente de las carteras de Sanidad y Defensa, así como de otros cinco secretarios de Estado.

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Starmer ha mantenido reuniones y llamadas con ministros de su gabinete este viernes con el objetivo de defender su liderazgo, pero la presión sobre el primer ministro se ha disparado en las últimas horas, después de que su principal rival en las filas laboristas, Andy Burnham, venciese en las elecciones parciales de la circunscripción de Makerfield.

Este triunfo permite a Burnham lograr un escaño parlamentario en la Cámara de los Comunes, requisito necesario para poder, eventualmente, retar a Starmer en unas primarias por el liderazgo del Partido Laborista y por el cargo de primer ministro.

Para activar ese mecanismo, Burnham debe demostrar que cuenta con el apoyo de, al menos 81 diputados laboristas -el 20 % del total de sus escaños-, una cifra que, de acuerdo con el sitio web de noticias LabourList, afín al Partido Laborista, ya habría conseguido, con nombres de actuales ministros de Starmer incluidos.