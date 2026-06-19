Vilau, Casado y Cuarteto abren la puerta grande en Alicante con novillada de Talavante

La facilidad, poderío y suficiencia del catalán Mario Vilau se plasmó en el saludo de capote a su primero, todo de hinojos. Primero a porta gayola, después de rodillas, ganando terreno, jugando perfecto los brazos, con las palmas de las manos hacia adelante y abrochando con una larga cambiada cobrada casi que en una baldosa.

El tercer novillo de la tarde, Campiñoso, fue premiado con la vuelta al ruedo.

Vilau se presentaba en Alicante. En la Comunidad Valenciana el novillero catalán empezó a cimentar su carrera desde que en 2025 se impuso en el Circuito de Novilladas valenciano. De ahí nació el motivo del brindis a Pilar Tébar, que desde la Generalitat Valenciana impulsó el certamen que ganó Vilau y que prácticamente le dio el puesto de Hogueras.

La faena de muleta de Mario Vilau no tuvo fisuras. Poder, mano baja, ligazón, quietud y diabluras varias sin mover una zapatilla. Enclasado el novillo de Talavante, pero algo escaso de poder. Al natural, tras una serie larga, la faena alcanzó el techo con dos naturales de gran temple. Ahí ya empezaron a reducirse las distancias hasta el arrimón final. Actitud y poderío antes de la estocada y el premio de la oreja.

De nuevo, clarividente Mario Vilau tras brindar el cuarto a Vicente Danvila. En la primera serie, de rodillas, lo cosió a las telas de forma increíble y se lo acabó enroscando en el de pecho de la misma guisa. Ya de pie fue con la izquierda por donde abrochó los mejores muletazos, naturales de muñeca muy setentera.

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Se quedó sin novillo demasiado pronto, pero todavía tuvo tiempo de ajustarse por bernadinas y agarrar una buena estocada que valió una oreja y le abría la puerta grande.

La madrileña Olga Casado se presentaba en Alicante en una terna entre los de su especie, los novilleros. Y eso es noticia. Por ejemplo, en un mes escaso pisará Valencia en la Feria de Julio arropada en una mixta sin más competencia que su sombra.

El caso es que puede aceptar retos como el de Hogueras. Variada y ligera de capote, su primer novillo fue noble y con un punto de mansedumbre y justeza que dejó estar. Olga Casado, que empezó con efectismos, pase cambiado por la espalda incluido, hizo lo mejor con el toreo fundamental por la mano izquierda.

Un puñado de naturales le dieron categoría a la faena. La pena es que le sobraron un pinchazo y dos descabellos. El resultado final fue una ovación desde el tercio.

Con la bondad y nobleza del quinto, Olga Casado evidenció tanto afán como ternura en una faena deslavazada, hecha como a retales. Destacó a la verónica, jugando bien los brazos y en la muleta dejó alguna buena serie en redondo, mientras que salpicó el trasteo con poncinas, luquecinas o toreo de rodillas sin un claro hilo conductor, pero que al final cerró de estocada y dos generosas orejas.

Desde los primeros lances el tercer novillo de la tarde, Campiñoso, demostró más brío e importancia en su embestida al tomar las telas, aunque ya en el último tercio, en el remate de cada muletazo tuvo tendencia a salir desentendido, levantando la cara. El alicantino Javier Cuartero, ilusionado en su quehacer, toreó sobre ambas manos con mucha ligazón.

La verdad es que fue incansable Campiñoso. Apenas se le redujo su ritmo en el embroque con la muleta y la faena se alargó inexplicablemente por una insostenible petición de indulto. La faena se cerró con prisas, pinchazos, una buena estocada, descabello y un excesivo triunfalismo: dos orejas para el local Cuartero y la vuelta al ruedo para el novillo de Talavante.

Javier Cuartero estuvo por momentos más vertical y templado con el sexto, pese a ser el de menos clase en su embestida de la bendita novillada enviada por Talavante para la primera de la Feria de Hogueras y que desató el triunfalismo.

Seis novillos de Talavante. Justos de presentación, nobles y embestidores. El tercero, Campiñoso 13, fue premiado con la vuelta al ruedo tras una exagerada petición de indulto.

Mario Vilau, de azul celeste y oro: estocada algo trasera (una oreja); buena estocada (oreja).

Olga Casado, de azul claro y plata: pinchazo, estocada y tres descabellos (ovación); estocada (dos orejas).

Javier Cuartero, de azul claro: aviso antes de un pinchazo, buena estocada y descabello (dos orejas tras aviso); dos pinchazos y dos descabellos tras aviso (palmas).

El mayoral de la ganadería de Talavante también acompañó en la salida por la puerta grande a los tres novilleros.

Primera de abono de la Feria de Hogueras de Alicante. Más de un tercio aforo (cerca de 5.000 espectadores).