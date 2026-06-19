Zelenski agradece a Asfura el “cambio de rumbo” geopolítico de Honduras

“Quiero agradecerle personalmente a usted y a su equipo el cambio de rumbo geopolítico de Honduras, y que nos estén apoyando en todos los foros geopolíticos importantes”, dijo Zelenski en una comparecencia ante los medios con Asfura, que se convirtió este viernes en el primer presidente de la historia de Honduras que visita Ucrania.

El presidente ucraniano calificó la jornada de “muy importante en la historia” de ambos países, y dijo que el viaje de Asfura es “una señal política” para toda Latinoamérica que demuestra la disposición de Ucrania de establecer relaciones fructíferas con todos los países interesados.

Zelenski se ha mostrado confiado en que esta visita de un presidente hondureño inédita en los más de 35 años de independencia ucraniana servirá para dar impulso a las relaciones bilaterales económicas y de otros tipos con un país de una región en la que Rusia ha tenido hasta ahora mucha más influencia que Ucrania.