Ecuador avanza en investigación geotérmica en Galápagos para reducir combustibles fósiles

La campaña se desarrolló entre el 18 y el 27 de mayo como parte de la política pública denominada 'Cero Combustibles Fósiles para Galápagos', impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía con apoyo de Celec y financiación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Durante los trabajos de campo, técnicos documentaron rasgos estructurales y litológicos del volcán para fortalecer el conocimiento geológico de la zona, una información que, según la empresa eléctrica, servirá para elaborar un mapa geológico y desarrollar posteriormente un modelo conceptual geotérmico del prospecto Sierra Negra.

Además, recolectaron once muestras de rocas que fueron trasladadas al territorio continental para ser analizadas en el laboratorio de geotermia de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair, encargada de la operación de la hidroeléctrica de mayor potencia en Ecuador que lleva el mismo nombre.

Los resultados de estos estudios especializados estarán disponibles en aproximadamente cuatro meses.

Los equipos técnicos también verificaron la accesibilidad del terreno y definieron los puntos de medición para una futura campaña de prospección geofísica, prevista para la segunda semana de octubre de este año, en la que se emplearán equipos de magnetotelúrica para profundizar en las características de los recursos en el subsuelo.

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El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas grandes, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador y está considerado como una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo.