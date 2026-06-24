Venezuela conmemora el 205 aniversario de la batalla que selló su independencia

El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, encabezó el acto en el Panteón Nacional, en Caracas, donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, en el que también participaron otras autoridades del Ejecutivo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Durante el acto, se realizó la izada de la bandera nacional por parte de la FANB, junto a los ministros de Deporte y Ciencia, Franklin Cardillo y Gabriela Jiménez, respectivamente, para conmemorar el legado histórico de Bolívar, de acuerdo a una nota del Ministerio de Interior y Justicia.

Igualmente, los asistentes hicieron una ofrenda floral que fue llevada hasta el sarcófago del Libertador.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Venezuela recordó que este día también se conmemora al Ejército.

"Aquel fuego sagrado que ardió en el campo de Carabobo sigue vivo. Corre por las venas de los hombres y mujeres que hoy, con la moral en alto, lealtad inquebrantable y el fusil listo, defienden la soberanía la paz y la integridad de nuestro sagrado suelo venezolano", indicó la cartera de Estado en una publicación en Instagram.

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Asimismo, sostuvo que a más de dos siglos de aquella victoria heroica, el Ejército y la FANB consolidan su vigencia histórica, "garantizando con lealtad absoluta la soberanía, la paz y la integridad territorial de la república".

La Batalla de Carabobo, entre las tropas que comandaba Simón Bolívar y el Ejército realista de Miguel de la Torre, tuvo lugar el 24 de junio de 1821 y supuso un hito clave en la Guerra de Independencia de Venezuela.