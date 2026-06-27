El Jurado Electoral de Perú entregará credenciales a fórmula de Fujimori el 15 de julio

"Finalmente, estaremos proclamando a una nueva fórmula presidencial que va a liderar los destinos del país en el próximo periodo constitucional, esperando que exista un balance de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial”, anunció el presidente del JNE, Roberto Burneo, en un comunicado.

Con el 99,887 % del escrutinio, Fujimori tiene el 50,122 % de los votos válidos frente al 49,878 % de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, con un estrecho margen de 44.824 votos que ya no podrá ser revertido, pues solo quedan menos de 22.200 votos pendientes de repartir entre los dos candidatos.

Burneo informó que se espera proclamar los resultados finales de la elección presidencial el viernes 3 de julio, cuando los 60 jurados electorales especiales habilitados para este proceso hayan terminado con las proclamaciones descentralizadas en todas las circunscripciones electorales del país.

El 15 de julio entregarán las credenciales en una ceremonia en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de Lima de San Borja, a la fórmula de Fujimori, que completa en la primera vicepresidencia Luis Galarreta y en la segunda, Miguel Torres.

Precisamente este viernes se entregaron las credenciales a los 130 parlamentarios escogidos en las elecciones generales del 12 de abril.

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La ceremonia comprendió a 130 diputados, 28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción, que obtuvieron sus escaños por decisión popular.

De acuerdo con el acta de proclamación de resultados, la Cámara de Diputados del próximo Parlamento estará integrada por 41 diputados del derechista Fuerza Popular, 32 del izquierdista Juntos por el Perú, 18 del centroderechista Partido del Buen Gobierno, 15 del ultraderechista Renovación Popular, 14 del centroizquierdista populista del Partido Cívico Obras y 10 del partido de centroizquierda Ahora Nación.

Los referidos documentos acreditan a los legisladores como tales, con lo que estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031.

Mientras que este jueves, el Jurado Nacional Electoral entregó las credenciales a los representantes del Parlamento Andino y a los senadores que inaugurarán el retorno de una cámara alta en el país andino.

En la ceremonia, destacó la ausencia del líder ultraderechista Rafael López Aliaga, que rechazó asumir su plaza para tratar de volver a ser candidato en las próximas elecciones municipales.