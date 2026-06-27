Un equipo español trabaja en la zona cero de los terremotos de Venezuela

“Hemos venido como equipo USAR (Búsqueda y rescate urbano) internacional para trabajar aquí en el rescate”, dijo Pérez Peña, jefe supervisor de bomberos en Madrid.

Este grupo de 40 personas salió desde España el miércoles, el mismo día que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela y que han dejado hasta ahora un saldo de al menos 1.430 muertos y 3.238 heridos.

Tras llegar el jueves por la mañana comenzaron la dura tarea en una zona especialmente devastada por los temblores y aunque reconoce que han podido rescatar a tres personas con vida, "tristemente hay muchos más fallecidos”, lamentó Pérez Peña.

“Me ha sorprendido porque han sido dos terremotos de gran gravedad y ha hecho mucho daño a la ciudad”, comentó mientras se preparaba para volver de nuevo a las labores.

En las últimas horas, Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más.