Al menos dos heridos en Kiev tras ataque nocturno ruso con ocho misiles y 142 drones

Según comunicó en un parte la Fuerza Aérea de Ucrania en su canal de Telegram, 132 de sus objetivos -125 drones y siete misiles- fueron derribados o repelidos.

"Se registraron impacto de misiles y drones en once localizaciones, además de la caída de restos de sistemas destruidos en trece lugares" del territorio ucraniano, indicó la fuerza aérea.

Seis de los misiles empleados por Rusia eran sistemas balísticos y dos eran modelo Zircon.

Entre los objetivos del ataque ruso figura Kiev, donde hubo dos heridos, según informó el diario de la capital The Kyiv Independent, que citó como fuente a las autoridades locales.