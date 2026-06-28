Guinea Ecuatorial rechaza la venta de una mansión de lujo en París confiscada por Francia

"Guinea Ecuatorial rechaza categóricamente la pretendida venta del inmueble situado en la avenida Foch de París, propiedad del Estado ecuatoguineano y sede diplomática al funcionamiento de nuestra Misión Diplomática en Francia", afirmó en la red social X el vicepresidente, conocido popularmente como Teodorín.

"La consideramos ilegal por no estar acorde a la normativa internacional", añadió en un mensaje difundido este sábado el dirigente, que también es hijo del jefe de Estado ecuatoguineano, Teodoro Obiang.

Para Nguema Obiang, "la publicación de una licitación sobre dicho bien, en un asunto objeto de controversia jurídica y diplomática desde hace años, constituye un acto unilateral, hostil e incompatible con el respeto que debe prevalecer entre Estados soberanos".

Así, Teodorín afirmó que su país "se reserva el derecho de adoptar todas las medidas soberanas que correspondan, pudiendo estas alcanzar la revisión integral de las relaciones diplomáticas con la República Francesa, incluida su eventual ruptura".

"Cualquier medida dirigida a perturbar el funcionamiento de nuestra Misión Diplomática, forzar la salida de nuestros diplomáticos o afectar el uso del referido inmueble tendrá consecuencias diplomáticas proporcionales, incluida la aplicación estricta del principio de reciprocidad, recuperando el inmueble que utiliza la misión diplomática francesa en Malabo (capital ecuatoguineana) y desalojando a los diplomáticos franceses del mismo", alertó.

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Según reportaron medios franceses este sábado, la Agencia de Gestión y Recuperación de Bienes Embargados y Confiscados (AGRASC, en francés) gala anunció en un comunicado que el inmueble se subastará por lotes en un proceso que empezará este julio, si bien los compradores podrán empezar a hacer sus ofertas el próximo octubre.

De acuerdo a la ley francesa sobre los bienes confiscados a raíz de casos de corrupción internacional, los beneficios de la venta deberían ser destinados al pueblo ecuatoguineano, detalló la prensa francesa.

La mansión, situada cerca del Arco del Triunfo y valorada en más de 100 millones de euros, cuenta con cine privado, baño turco y grifería de oro, y fue objeto de una orden de confiscación en 2017 tras la condena a Teodorín por blanqueo de capitales en Francia, confirmada en 2020 y declarada definitiva en 2021.

Sin embargo, en la práctica, el inmueble no pasó a manos del Estado francés y siguió ocupado en parte por Guinea Ecuatorial, hasta que, en junio de 2025, un agente judicial francés ingresó en el edificio para constatar su estado y ocupación.

El pasado septiembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -el máximo órgano judicial de la ONU- rechazó una solicitud presentada en julio por Malabo para imponer medidas cautelares a Francia y frenar así la venta del edificio, algo que París consideró una "maniobra abusiva" para obstaculizar una sentencia firme de la justicia francesa.