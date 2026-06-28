Izquierdista Sánchez encabeza nueva marcha para rechazar resultados de elecciones en Perú

La manifestación del partido Juntos por el Perú recorrió varias calles del centro histórico de la capital peruana bajo consignas como "abajo el pacto mafioso" y "el pueblo unido jamás será vencido".

La movilización se realizó a pesar de que tanto las autoridades municipales como gubernamentales negaron los permisos de seguridad obligatorios, aunque la marcha se realizó de manera pacífica.

En la protesta participaron delegaciones de regiones como Ica, Apurímac y Cajamarca; y, antes del inicio del recorrido, Sánchez reiteró que exige "transparencia electoral" y criticó que se haya cambiado el reglamento electoral para el voto en el extranjero en el balotaje del pasado 7 de junio.

"Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia", sostuvo el candidato antes de asegurar que las autoridades pusieran obstáculos a las comitivas que intentaron llegar desde el interior del país para sumarse a la protesta.

Sánchez afirmó que esta actitud fue ordenada por "el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados", en referencia a Fujimori, cuya victoria electoral ya ha anunciado que no reconocerá.

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"No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad", enfatizó.

Antes de la movilización, la municipalidad de Lima comunicó que había decidido restringir el tránsito en el centro histórico de Lima, mientras que la Policía Nacional estableció un control estricto, con numerosos agentes, en la zona.

El pasado 23 de junio, Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay "un fraude en desarrollo" y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a Fujimori.

El político sostiene que se afectó "gravemente" el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.

Ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de la disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a la capital peruana cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó -en su más reciente reporte de este sábado- que, cuando ya se ha contado el 99.987 % de los sufragios, Fujimori recibe el 50,134 % de los votos, equivalente a 9.222.064 papeletas, mientras que Sánchez alcanza el 49,866 %, al sumar 9.172.820.

Estas cifras ratifican la victoria de la líder del partido Fuerza Popular, ya que la ONPE informó que solo quedan por contar doce actas de votación, equivalentes a unos 2.400 votos, que han sido enviadas con observaciones o impugnaciones a los jurados electorales especiales (JEE) del país.

En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo viernes promulgará los resultados de las elecciones presidenciales y el 15 de julio entregará las credenciales a la fórmula que ejercerá la jefatura del Estado peruano hasta 2031.