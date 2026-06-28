Seúl y Tokio reforzarán cooperación en defensa ante amenaza nuclear de Pionyang

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, y su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, acordaron continuar la cooperación para logral la desnuclearización completa de la península coreana y establecer la paz permanente ante un "grave entorno" de seguridad, según el comunicado conjunto sobre el encuentro en Seúl.

El anuncio se produce tres días después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisara pruebas de nuevos sistemas de artillería y misiles destinadas a reforzar la capacidad de ataque en la frontera con Corea del Sur, mientras Pionyang ha declarado en varias ocasiones su compromiso de seguir avanzando en el desarrollo de armamento nuclear.

Ahn y Koizumi, cuya visita de dos días concluye hoy, también acordaron seguir impulsando los intercambios entre sus patrullas acrobáticas militares de ambos países, los Black Eagles surcoreanos y los Blue Impulse japoneses, después de que el ministro japonés visitara el sábado la sede del equipo de aviones de Corea del Sur.

En enero, uno de los Black Eagles se convirtió en el primer avión surcoreano en ser reabastecido de combustible por parte del Ejército japonés-

Los jefes de las carteras de Defensa también prevén desarrollar más los ejercicios conjuntos de búsqueda y rescate marítimo, como el SAREX, reanudado este mes tras unos nueve años de suspensión.

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Los ministros también destacaron los contactos entre las autoridades de defensa de ambos países para explorar la cooperación en inteligencia artificial y acordaron seguir impulsando conversaciones sobre tecnologías avanzadas.

La visita de Koizumi responde a la realizada por Ahn por a Japón el pasado enero, aunque la última vez que se vieron las caras fue en Singapur a finales de mayo.

El acercamiento bilateral también se ha visto reflejado a nivel político, con una cumbre de tono amistoso entre Lee y Takaichi celebrada en mayo en Andong, ciudad natal del presidente surcoreano, pese a la postura favorable al revisionismo histórico de la mandataria nipona, y con la visita de Lee a Japón en enero, que incluyó una simbólica sesión de batería.