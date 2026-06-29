AI: "Con todos los ojos en México, el Estado no pudo impedir asesinato de otra buscadora"

"Con todos los focos y los ojos puestos en estas fechas en México, el Estado mexicano no ha podido impedir el asesinato de Patricia Negrete, y no lo pudo impedir porque no lo ha intentado", dijo a EFE Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

Para Olivares, el asesinato de Negrete, ocurrido la semana pasada, exhibe el abandono en el que el Estado ha dejado a las familias que buscan a sus seres queridos, sin brindarles condiciones mínimas protección.

En ese escenario, sostuvo que las personas buscadoras enfrentan riesgos permanentes mientras realizan una labor que corresponde a las autoridades, en un país que alcanza las 135.000 desapariciones, según la organización.

"No se puede entender este asesinato, si no es en el contexto de la labor de búsqueda que ellas realizan (…) y de la indolencia e irresponsabilidad del Estado mexicano al colocarlas en este nivel de riesgo", apuntó.

Ante este abandono institucional, señaló Olivares, han sido los propios familiares "quienes están poniendo el cuerpo, poniendo sus recursos, poniendo su salud y, desafortunadamente, en algunos casos, poniendo la vida".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De 2010 a la fecha, Amnistía ha contabilizado el asesinato de al menos 39 personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, con cinco crímenes en lo que va de 2026.

Además, Olivares recordó que la organización ha documentado que las mujeres representan nueve de cada diez personas buscadoras en México y que el 97 % ha sufrido violencias y afectaciones por desempeñar una labor que corresponde al Estado.

En ese sentido, urgió que el asesinato de Patricia se investigue con perspectiva de género, incluyendo desde el inicio su labor como buscadora como una línea prioritaria y abriendo una carpeta por feminicidio.

"Cuando se abre una carpeta por homicidio y después hay indicios de que puede haber un feminicidio, podrían no recabarse las pruebas periciales que puedan acreditar el feminicidio", advirtió.

Patricia Negrete fue asesinada a balazos en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, según informó el pasado 23 de junio la Fiscalía estatal, al procesar el crimen como homicidio.

La víctima buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde 2021 en Pénjamo, y acompañaba a otras familias en la búsqueda de sus seres queridos.

De los cinco asesinatos a personas buscadoras documentados por AI en lo que va de 2026, cuatro han ocurrido en el estado de Guanajuato (centro).

México supera las 133.000 desapariciones, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza los casos desde la década de los cincuenta.

En ese contexto, algunos colectivos de búsqueda han aprovechado la atención internacional del Mundial para convocar protestas y visibilizar una crisis que también acumula más de 72.000 cuerpos sin identificar en instalaciones gubernamentales, según cifras oficiales.

Frente a ello, Olivares advirtió que la narrativa del Gobierno, al presentar esas manifestaciones como un intento de afectar la imagen del país, contribuye a estigmatizar a quienes buscan a sus desaparecidos y aumenta los riesgos que enfrentan.

"Ellas no están manchando la imagen del país; están exigiendo lo que es su derecho(…) Lo que está manchado es de desaparición, de impunidad y de sangre", subrayó.

No obstante, destacó que las protestas también han despertado solidaridad dentro y fuera de México, como muestra una campaña de Amnistía, que ha recabado más de 30.000 firmas para exigir protección para las personas buscadoras.