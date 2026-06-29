Alphabet sube casi un 5 % tras entrar en el Dow Jones en sustitución de Verizon

La compañía ya formaba parte de los índices S&P 500 y Nasdaq 100, donde se concentra la mayor parte de los fondos indexados, por lo que el impacto en la demanda de acciones será "limitado y de carácter más reputacional que financiero", apuntan analistas citados por la cadena CNBC.

Alphabet, matriz del motor de búsqueda Google, es la tercera mayor cotizada del mundo, con una capitalización de más de 4,2 billones de dólares, pero se encamina a cerrar su peor mes desde febrero del año pasado, con seis de las últimas siete semanas en terreno negativo tras un periodo de fuerte revalorización en primavera.

En mayo, la compañía llegó a superar a Nvidia en capitalización bursátil intradía, impulsada por el optimismo en torno a su estrategia de inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de modelos como Gemini.

Sin embargo, la creciente competencia de modelos de IA de menor costo, especialmente en China, y la rotación de talento han reavivado las dudas sobre la capacidad del grupo para mantener su ventaja tecnológica, señala la cadena.

En cualquier caso, su entrada en el Dow refuerza la presencia de las grandes tecnológicas en el índice, que ya incluye a las gigantes Apple, Nvidia, Microsoft y Amazon, así como Cisco, IBM y Salesforce, de menor tamaño.

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El principal indicador de Wall Street está integrado por las 30 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Los fondos de inversión más importantes no son muy partidarios de este indicador y se inclinan más por el S&P 500, ya que consideran que tiene una representación más amplia del mercado.