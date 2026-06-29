Argentina y Estados Unidos fortalecen la cooperación en materia de salud

"La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) consolidaron un plan de trabajo para 2027 y 2028, orientado a fortalecer la cooperación técnica entre ambas agencias", expresó Lugones a través de X.

"Este acuerdo, propiciado por el presidente Javier Milei como parte del vínculo estratégico de la Argentina con Estados Unidos, permitirá incorporar herramientas de un organismo de referencia internacional para mejorar los tiempos de evaluación, fortalecer los controles y sostener estándares de seguridad y calidad cada vez más exigentes para los productos que llegan a la población", añadió el ministro.

El anuncio de Lugones se dio poco después de una reunión en Buenos Aires entre autoridades de Sanidad y de la ANMAT con representantes de la FDA, encabezados por el comisionado asociado para Estrategia y Política Global, Mark Abdoo.

Según explicó el Ministerio de Salud argentino en un comunicado, durante el encuentro ambas partes "coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación bilateral y regional en el actual contexto internacional, fortaleciendo alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo de capacidades regulatorias y a una mayor integración entre los sistemas de salud".

El anuncio de este lunes se da poco después de que Argentina concretara su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de este año, dos meses después de que Estados Unidos hiciera lo propio en enero, en otro gesto de alineación entre los gobiernos de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos países firmaron además en febrero de este año un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés), que aún no ha entrado en vigencia, pero que incluye compromisos por parte de Argentina en relación a la modernización del sistema de otorgamiento de patentes químicas y farmacéuticas y el acceso preferencial a ciertos medicamentos, productos químicos y dispositivos médicos provenientes de Estados Unidos.