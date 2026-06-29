Ciudadanos en Panamá donan cien toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

Este lunes se despacharon por la vía aérea veinte toneladas y se espera que otras veinte se vayan antes de finalizar el día hacia el país suramericano, dijo a EFE la directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, Lizbteh Cunningham.

Se trata de agua embotellada, medicamentos, ropa, pañales desechables, cobijas, sábanas, entre otros, que ciudadanos panameños y de otras nacionalidades, incluidos venezolanos residentes en Panamá, llevaron entre el jueves y el viernes pasado a un centro de acopio habilitado por la Alcaldía.

Hasta 1.600 personas, entre voluntarios y personal municipal, trabajaron el fin de semana para embalar las donaciones que están siendo enviadas vía aérea, aunque no se descarta que lo restante se envíe por mar, según comentó a EFE Cunningham.

Dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe venezolano, han causado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según los datos oficiales actualizados este lunes, que no incluyen cifras de desaparecidos.

El desastre golpea especialmente a La Guaira, la costa contigua a Caracas, donde numerosos edificios de apartamentos colapsaron total o parcialmente. Esta zona vivió un deslave en 1999 que dejó miles de muertos, en la conocida como la "tragedia de Vargas".

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Ahora más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países buscan, junto a socorristas venezolanos, supervivientes bajo los escombros allí y también en Caracas, la capital.

Hasta el momento, el Gobierno registra 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".