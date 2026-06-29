Contratos multimillonarios de EDF y Suez con Omán durante la visita de su sultán a París

El presidente francés, Emmanuel Macron, que hizo de anfitrión en un foro de negocios bilateral al que también asistió el sultán, Haitham bin Tarik, se felicitó de que haya "mucho apetito" por las empresas de su país, y mucho interés en trabajar con ellas.

Los dos mandatarios asistieron a la firma de esos y otros contratos y Macron subrayó su voluntad de construir "una especial cooperación" de negocios, pero también subrayó que la estabilización de la región es "una de las cuestiones críticas".

El acuerdo con EDF prevé la puesta en marcha de una estación de transferencia de energía por bombeo de agua en la presa de Wadi Daysat, a unos 90 kilómetros al sur de Mascate, la capital.

El de Suez es un contrato de 15 años para la gestión y el mantenimiento de los servicios de abastecimiento y de saneamiento para 2,3 millones de personas.

Eso incluye, por una parte, la explotación y el mantenimiento de 240 pozos y de 10.700 kilómetros de conducciones para la distribución de 470.000 metros cúbicos de agua, así como la modernización de cuatro plantas de desalación y la gestión de 400.000 contadores inteligentes.

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Y por otra la explotación y el mantenimiento de 22 plantas de depuración con una capacidad de tratamiento de 280.000 metros cúbicos y cerca de 3.000 kilómetros de redes de saneamiento y 400 kilómetros de canalizaciones de agua tratada.