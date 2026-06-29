29 de junio de 2026 a la - 13:05
Corte rechaza anular fallo contra Trump en un caso por agresión sexual
WASHINGTON. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó hoy el intento del presidente Donald Trump de anular el fallo de un jurado que determinó que agredió sexualmente y difamó a E. Jean Carroll, y que debe pagarle 5 millones de dólares.
La decisión del máximo tribunal no incluye ningún argumento sobre el fallo.
El 9 de mayo de 2023, el tribunal civil federal de Manhattan declaró a Donald Trump responsable de “una agresión sexual” contra la excolumnista de prensa en unos grandes almacenes de Nueva York en 1996.