Cuba confirma una segunda persona de la isla fallecida por los terremotos en Venezuela

"El padre de la menor de edad Vanessa Martínez Rodríguez, informó su fallecimiento en los trágicos sismos ocurridos en Venezuela. Ofrecemos nuestras condolencias a familiares y amigos", escribió la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la cancillería de la isla, Ana Teresita González, en la red social X.

La diplomática señaló que "la información es dispersa, imprecisa y no es posible de manera oficial asegurar las diversas informaciones que se manejan en redes digitales o nos llegan por diversas vías".

Asimismo recalcó que "con el mayor rigor y tratando de asegurar la mayor precisión, continúa la indagación para informar, prioritariamente, a los familiares".

Horas antes, González había confirmado a Lupercio Adrian D'Pérez y Pando como la primera víctima cubana a causa de los sismos en Venezuela.

En un mensaje anterior, la directiva afirmó que el gobierno insular continúa "sin descanso" en la búsqueda de información con las autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos, colaboradores de la isla en Venezuela y otras organizaciones "para confirmar otros connacionales fallecidos o desaparecidos".

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Este domingo llegó a Caracas el primer grupo de una brigada de rescatistas cubanos, quienes según comunicó el presidente Miguel Díaz-Canel, "ya están en la zona de desastre", junto a los médicos de la isla, que "desde el primer minuto se han sumado en la atención a los heridos. Seguimos acompañando a todos los cubanos allí, a sus familiares y a la querida Venezuela".

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, de acuerdo a un informe actualizado por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2 grados.