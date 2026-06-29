Ecuador espera enviar esta semana un avión a Venezuela con ayuda humanitaria cada día

"Desde la sociedad civil y la empresa privada sale un avión de 50 toneladas. Nosotros vamos o pretendemos mandar alrededor de un avión diario también. Tenemos rescatistas en el punto y seguiremos receptando cuánto el pueblo siga trayendo", señaló este lunes la vicepresidenta del país, María José Pinto, quien supervisaba la recolección en uno de los centros instalados en Quito.

El Ejecutivo habilitó estos espacios para canalizar de manera organizada la ayuda humanitaria proveniente de las donaciones ciudadadanas, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales, "mediante un proceso que garantice la adecuada recepción, clasificación y gestión eficiente de los recursos para su entrega oportuna a la población afectada", según señaló el pasado sábado.

La vicepresidenta explicó que están receptando solo lo que desde Venezuela se les ha pedido, como agua potable embotellada, carpas familiares, colchones, productos de limpieza, toallas, pañales desechables, implementos de cocina, platos y vasos de plástico o de acero inoxidable y otros.

"Lo que más tenemos es agua, que es lo que el pueblo venezolano más nos ha pedido. Hay pasta de dientes, cepillos, jabón, y necesitamos cosas para alojamiento temporal. Hay gente sin casa, sin tener dónde dormir", resaltó.

Solo en Guayaquil, por ejemplo, las autoridades han señalado que esperan recolectar unas ocho toneladas de donaciones hasta este lunes.

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Está previsto que los centros de acopio estén abiertos hasta el final de la semana, pero el Gobierno ampliará los días "si es necesario" recolectar más insumos para enviar a Venezuela, precisó Pinto.

"Nosotros vivimos esto en el 2016", dijo al recordar el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió las costas del país andino el 16 de abril de 2016, y que en total dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos.

Y comento para los venezolanos que en momentos como estos hay que mantener la "fe, esperanza y resiliencia".

De manera paralela, la comunidad venezolana y entidades como la Cámara de Comercio Venezolano Ecuatoriana han reunido más ayuda para enviar hacia el país caribeño.

Lo que se recolecte en los centros habilitados por el Gobierno se suma a los 108 bomberos de Quito y Guayaquil que ya están trabajando en labores de búsqueda y rescate en Venezuela, país con el que Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

La Cancillería repatrió el viernes a tres ciudadanos que estaban en "situación vulnerable", quienes llegaron al país en un avión militar que llevó a los primeros rescatistas hasta Venezuela.