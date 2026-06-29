Ecuador registra 81.673 personas refugiadas, un 2 % más que en 2025, según Acnur

De ese total, el 93 % son de nacionalidad colombiana, lo que, para la agencia, refleja que el "incremento de la violencia en el vecino país continúa obligando a las personas a cruzar la frontera para buscar protección en Ecuador".

Estos resultados son parte del informe 'Tendencias Nacionales: Desplazamiento en Ecuador 2026', publicado este lunes por Acnur Ecuador, en el que también se advierte de que, a pesar de que las personas siguen llegando al país andino en búsqueda de protección, "el sistema de asilo enfrenta importantes limitaciones".

En 2025, las solicitudes de refugio se redujeron en un 33 %, mientras que los reconocimientos de la condición de refugiado cayeron en 21 % frente a los datos de 2024; una disminución que, a decir de Acnur, no responde a una menor necesidad de protección, sino a una reducción en la capacidad del sistema a raíz de reducciones presupuestarias.

El informe también señala que los desplazamientos hacia Ecuador se dan en medio de un contexto de violencia que "genera riesgos para la población local y las personas que llegan buscando protección".

"Estos riesgos, que incluyen la extorsión, las amenazas, el reclutamiento de niños y niñas, y la violencia física, entre otros, provoca desplazamientos internos y afectaciones críticas a la salud mental y en la economía de las personas", resaltó Acnur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y es que Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que se registra en el país andino en los últimos años.

Sin embargo, pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar 9.282 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.

Datos de la Defensoría del Pueblo citados por la agencia de la ONU señalan que aproximadamente 315.000 personas ecuatorianas se desplazaron internamente entre 2022 y 2024.

Además, Acnur tiene un registro de más de 122,060 personas ecuatorianas solicitantes de asilo en otros países a mediados de 2025. "Entre 2021 y 2025, los reconocimientos de refugiados ecuatorianos pasaron de 1.825 a 5.723 (+214 %), mientras que las solicitudes de asilo incrementaron de 27.286 a 122.060 (+347 %)", detalló el organismo.