El Ayuntamiento de Madrid desaloja a Casa Árabe de su emblemática sede

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunció este lunes la medida y dio el 1 de septiembre como fecha límite para que la institución Patronato de Casa Árabe abandone el inmueble.

El alcalde aseguró que el edificio necesita obras urgentes de consolidación y conservación y acusó a la exdirectora de Casa Árabe Irene Lozano de haber llevado a cabo una "gestión lamentable" que, a su juicio, dejó a la institución "en bancarrota" y provocó el deterioro del inmueble.

Las Escuelas Aguirre es un edificio mudéjar de principios del siglo XIX construido en ladrillo con una característica torre que se ubica frente al parque de El Retiro de Madrid, que nació como centro de enseñanza pero es desde 2006 sede de la Casa Árabe, una institución gestionada por el Ministerio de Exteriores, la cooperación española, las regiones de Madrid y Andalucía y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba.

El alcalde sostuvo que la actividad actual de Casa Árabe y su estructura de personal no justifican, a su juicio, la ocupación de un edificio "tan emblemático" para la ciudad.

Según Almeida, el Consistorio acometerá una vez recupere el inmueble las actuaciones necesarias para garantizar su conservación y posteriormente destinarlo a un uso abierto a la ciudadanía, sin concretar todavía cuál será.

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El alcalde señaló que el Ayuntamiento intentó alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores para abordar la situación del edificio sin obtener respuesta por parte del departamento que dirige José Manuel Albares.

Aunque el convenio de constitución de Casa Árabe establece un preaviso de quince días para recuperar el inmueble, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo hasta el 1 de septiembre para facilitar el traslado de la institución.

En este sentido, Almeida aseguró que el Consistorio está dispuesto a colaborar con Casa Árabe y con el resto de administraciones integradas en el patronato para buscar una nueva ubicación, aunque ha descartado ceder otro edificio municipal.