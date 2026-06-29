El canciller brasileño critica las negociaciones unilaterales de miembros del Mercosur

Vieira mencionó en su discurso que hay "iniciativas que atentan contra el espíritu del Tratado de Asunción y que amenazan la manutención del arancel externo común", en una referencia velada a la firma de un acuerdo comercial por parte de Argentina, miembro del bloque, y EE.UU.

"Iniciativas que impliquen nuevas perforaciones del arancel externo común, cada vez menos aplicado, tienden a fragilizar la integridad de la unión aduanera y pueden llevar a revisar el proceso de integración", señaló.

Según el canciller, estas iniciativas "no están en consonancia" con el proceso de toma de decisiones previsto por el Mercosur y manda una "señal equivocada" a los socios que ya firmaron acuerdos con el bloque o que están en negociaciones.

En ese sentido, Vieira alabó avances recientes, como la firma del acuerdo con la Unión Europea, después de más de dos décadas de conversaciones.

Además, adelantó que el martes los mandatarios de los países del Mercosur anunciarán el lanzamiento de las negociaciones con Japón y mencionó las tres rondas ya realizadas con Canadá.

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El acuerdo entre Argentina y EE.UU. que preocupa a Brasil promete eliminar aranceles para 221 posiciones de bienes provenientes del país norteamericano, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos.

Situados en las antípodas ideológicas, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo argentino, Javier Milei, no se verán las caras en el encuentro de líderes previsto para este martes, porque el líder argentino canceló su viaje para quedarse en Buenos Aires "para trabajar en temas de gestión".

Mientras que Milei defiende una mayor apertura comercial de Argentina, reducción de las barreras y flexibilidad para que los socios negocien acuerdos con terceros países, Lula apoya la apertura, pero de forma más gradual y coordinada con los demás socios.