El Ejército colombiano destruye 81 estaciones de minería ilegal en el Pacífico

Bogotá, 29 jun (EFE).- Las Fuerzas Militares colombianas destruyeron 81 unidades de producción minera utilizadas para la extracción ilegal de oro en una zona rural del departamento del Chocó, en el Pacífico, una de las regiones con mayor biodiversidad del país y donde la minería ilegal figura entre las principales amenazas para los bosques y los ríos.